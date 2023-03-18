İnanılmaz etkiyi gören hemen deniyor! Kulağınıza soğan koyun ve 30 dakika bekleyin! Mucizeye tanık olacaksınız!
Soğan yüzyıllardır insanlar tarafından tüketilen bir sebze olarak biliniyor ve sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Kulak iltihabına pişmiş soğan ilaç geliyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan, hastalıklara karşı ilaç gibi etki gösteriyor. Kulak iltihabından soğuk algınlığına kadar fayda sağlıyor. Peki, sonsuz bir öksürük mü çekiyorsunuz? Aldığınız ilaçlar işe yaramıyor mu? İşte bu konuda ihtiyacınız olan tek şey soğan!
18.03.2023 13:32 - Son Güncelleme: 18.03.2023 13:33
Lezzetli olduğu kadar sağlığımız için son derece faydalı bir besindir. Soğanın kesilmesi sırasında yayılan kokusu ve göz yaşartması nedeniyle birçok kişi soğandan kaçınır. Ancak bu yazının ardından soğan hakkındaki düşünceleriniz değişebilir. Belki nefesiniz hoş kokmayacak ama sakız veya diş macunu kullanarak kokuyu bastırabilirsiniz. Soğan suyu kısa sürede öksürüğünüzü hafifletecektir. İşte soğanın mucizevi faydaları
HER DERDE DEVA!
Sadece ayak tabanınızla temas edecek şekilde çorabınızın içine birkaç dilim soğan koymanız ateşinizi mucizevi şekilde düşürecektir.
NEZLEYİ ANINDA KESİYOR
Nezleniz bir türlü geçmiyor mu? Kendinize bir soğan partisi verin. Çayınızda birkaç dilim soğan kaynatın ve yanında tuzlu soğan halkaları yiyin.