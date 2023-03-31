İlk kez görenler dikkat eliniz ayağınıza dolaşabilir! Çoğu kişi farkında bile değil... Renk körü müsün değil misin hemen öğren!

Renk körlüğü tıpta renkleri doğru şekilde tanıyamama veya ayırt edememe durumu olarak tanımlanıyor. Renk körlüğünü tespit etmek için bir dizi testler yapılıyor ve sonuçlar kişiye bildiriliyor. En yaygın kullanılan testler arasında İshihara Testi, Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi ve Hardy-Rand-Rittler (HRR) testi yer alıyor. Peki, renk körü olup olmadığınızı test etmek ister misiniz? Şimdi sizi yüzde 99 sonuç veren bu testle baş başa bırakıyoruz.