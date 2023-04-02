İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Zaman yolcusu 2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! Adamın elinde tuttuğu telefon...
Zaman yolcusu 2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi. İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın. Adamın elinde tuttuğu telefon iddiaları son günlerde dikkat çekti. Zaman yolculuğu teorisi genellikle imkansız olarak kabul edilirken bazı fotoğraflar bu teoriyi destekleyen iddiaları ortaya çıkarıyor. Bu fotoğraflardan biri de İzlanda'nın Reykjavík kentinde 1943 yılında çekilen fotoğraf oldu. Bu fotoğrafta, bir kişinin cep telefonuyla konuştuğu ve zaman yolcusu olduğu iddia ediliyor.
02.04.2023 14:45 - Son Güncelleme: 02.04.2023 14:46
Zaman yolculuğu, insanların ilgisini çeken bir konu oluyor ve son zamanlarda dikkat çeken iddialar gündeme geliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilen bir fotoğraf bu teoriyi destekleyen iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Fotoğrafta henüz o tarihlerde icat edilmemiş olan bir cep telefonu kullanan bir adamın olduğu iddia edildi ve bu iddia sosyal medyada viral oldu. İnsanların bir kısmı adamın elindeki nesnenin telefon olduğunu iddia ederken bir kısmı da bunun mümkün olamayacağını ifade etti.
Fotoğrafta asker kıyafeti giymeyen bir kişi modern bir cep telefonu kullanıcısının yapacağı gibi elini kulağına yakın tutarak açık renkli bir trençkot giymiştir.