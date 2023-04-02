İlk kez görenler 1943 yılındaki bu kareye iyi odaklansın! Zaman yolcusu 2. Dünya Savaşı sırasında yakayı ele verdi! Adamın elinde tuttuğu telefon...

Zaman yolculuğu, insanların ilgisini çeken bir konu oluyor ve son zamanlarda dikkat çeken iddialar gündeme geliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilen bir fotoğraf bu teoriyi destekleyen iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Fotoğrafta henüz o tarihlerde icat edilmemiş olan bir cep telefonu kullanan bir adamın olduğu iddia edildi ve bu iddia sosyal medyada viral oldu. İnsanların bir kısmı adamın elindeki nesnenin telefon olduğunu iddia ederken bir kısmı da bunun mümkün olamayacağını ifade etti.