İlk hangi madeni paranın kovaya düştüğünü çözenin IQ ibresi en az 115’i vuruyor! 14 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Bugün sizinle paylaştığımız bu görselde iki madeni para ve iki kova bulunuyor. İki yerde de hava sıcaklıkları farklı ve bu nedenle ilk hangi paranın kovanın dibine düşeceğini mantıklı bir şekilde bulmanız isteniyor. Bu zeka bulmacasında resimdeki kovanın dibine önce inecek parayı belirlemeye çalışın. Sadece yüksek IQ'lu insanlar doğru parayı 14 saniyede bulabiliyor. Peki, hangi madeni para önce kovanın dibine iner? Cevaplamadan önce kovanın içindeki suyun sıcaklığına dikkatlice bakmanız gerekiyor.