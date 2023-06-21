İlişkisi olanlar dikkat! 21 Haziran 2023 yaz gündönümü! ASTROLOGLAR UYARDI! 🔮 Boğa, İkizler, Yay, Oğlak, Aslan burçları bu tarihte...
21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'dekiler için yılın en uzun günü yaşanacak. Egoyu yöneten güneş, canlandırıcı yeni bir mevsimi başlatarak Yengeç burcunu beslemeye başlayacak. Astrologlar ise yaşanacak gündönümünün burçlara olan etkileri için uyarılarda bulundu. İşte 21 Haziran 2023 gündönümünün burcunuza etkileri...
21 Haziran'da gelen ve en güneşli mevsimin resmi başlangıcını işaret eden yaz gündönümü, astrolojik bir dönüm noktası olarak ifade ediliyor. Astrolog Chani Nicholas bu tarihi olgunlaşma dönemi olarak açıkladı. İlişki karışıklıklarına dikkat çeken ünlü astrolog burçları tek tek uyardı. İşte 21 Haziran 2023 günddönümünün burcunuza etkileri...
KOÇ BURCU
Koç burcunu derin bir iç gözlem bekliyor. Maneviyatı yöneten gezegeniniz olan Neptün, rüyalar, sırlar ve duygularla ilgili 12. evinizde geri hareket edecek ve sizi gölge tarafınızı kucaklamaya ve kendinize empoze ettiğiniz sınırlamaları bırakmaya teşvik edecek. Bu yeni görünüm, yaratıcı amaç duygunuzu yeniden kazanmak için çalışabilmeniz için içsel benliğinizle yeniden bağlantı kurmanıza izin verecek.
22 Temmuz'da aşk ve güzelliği yöneten Venüs, zevk ve romantizmle ilgili beşinci evinizde geri hareket edecek ve bu, ilişkilerinizdeki bazı olumsuz döngülere son vermeniz için size ilham verebilir. Ancak bunun iletişim olmadan olmasını beklemeyin neye ihtiyacınız olduğu hakkında konuşmak size kalmış.
Ardından, 4 Eylül'den itibaren, eğitiminizi ve seyahatinizi denetleyen Jüpiter, para ve değerlerle ilgili ikinci evinizde gerilemeye başlayacak. Bu yararlı gerileme dönemi, becerilerinizi, deneyimlerinizi ve inançlarınızı gelir elde etme becerinizle daha iyi uyumlu hale getirmenize izin vererek finansal olarak size yeni kapılar açabilir.