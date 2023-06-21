İlişkisi olanlar dikkat! 21 Haziran 2023 yaz gündönümü! ASTROLOGLAR UYARDI! 🔮 Boğa, İkizler, Yay, Oğlak, Aslan burçları bu tarihte...

KOÇ BURCU

Koç burcunu derin bir iç gözlem bekliyor. Maneviyatı yöneten gezegeniniz olan Neptün, rüyalar, sırlar ve duygularla ilgili 12. evinizde geri hareket edecek ve sizi gölge tarafınızı kucaklamaya ve kendinize empoze ettiğiniz sınırlamaları bırakmaya teşvik edecek. Bu yeni görünüm, yaratıcı amaç duygunuzu yeniden kazanmak için çalışabilmeniz için içsel benliğinizle yeniden bağlantı kurmanıza izin verecek.