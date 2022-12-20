İlanı görenler gözlerine inanamadı! "Bizim BMW'yle takas olur mu?" SGK'dan satılık 97 model Airbus A321-231 UÇAK!
SGK'dan satılık uçak ilanı birçok kişiyi şoke etti. İşte SGK'dan satılık 97 model uçak ilanı...
20.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 20.12.2022 13:22
SGK tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uygun fiyatlı araç ilanlarını merakla bekleyenler son olarak paylaşılan uçak ilanıyla şoke oldu. 1997 model uçak için istenen fiyatı dudak uçuklatırken ilanı gören birçok vatandaş konuyu tiye aldı. Yapılan yorumlar arasında 'bizim araçla takas olur inşallah' , 'ne kadar yol yaptı bilmek lazım' gibi eğlenceli ifadeler yer aldı. İşte SGK tarafından paylaşılan o ilan....
İlan Numarası 19043
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Diğer
Tür Diğer
Satışa Esas Bedeli 80.000.000,00 TL
Teminat Bedeli 4.000.000,00 TL
Bulunduğu İl İstanbul
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Baslangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İlanı gören birçok vatandaş sosyal medyada eğlenceli yorumlarda bulundu. 'Bizim BMW'yle takas olur mu?' ve 'Ne kadar yol yaptı bu uçak?' gibi ifadeler en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.