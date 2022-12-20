İlanı görenler gözlerine inanamadı! "Bizim BMW'yle takas olur mu?" SGK'dan satılık 97 model Airbus A321-231 UÇAK!

SGK tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uygun fiyatlı araç ilanlarını merakla bekleyenler son olarak paylaşılan uçak ilanıyla şoke oldu. 1997 model uçak için istenen fiyatı dudak uçuklatırken ilanı gören birçok vatandaş konuyu tiye aldı. Yapılan yorumlar arasında 'bizim araçla takas olur inşallah' , 'ne kadar yol yaptı bilmek lazım' gibi eğlenceli ifadeler yer aldı. İşte SGK tarafından paylaşılan o ilan....