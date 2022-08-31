ilan.gov.tr yayınladı! İstanbul'da 3+1, 92 m2 daire 377 bin TL! İşte Eylül ayı en ucuz satılık daire fırsatları...
Devlet tarafından satılan icralık daireler büyükj ilgi çekiyor. Son olarak ilana koyulan İstanbul Gaziosmanpaşa'daki daire piyasa değerinden oldukça uyguna satışa sunuldu.
31.08.2022 09:31 - Son Güncelleme: 31.08.2022 09:31
İlan.gov.tr tarafından paylaşılan uygun fiyatlı satılık daire fiyatları büyük ilgi görüyor. Özellikle İstanbul Gaziosmanpaşa semtinde yer alan 377 bin liralık daireyi satın almak isteyenler başvuru tarihleri ve şartlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, İstanbul satılık daire ne kadar? İstanbul satılık ucuz daire ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
- İlan NumarasıILN01593628
- ŞehirİSTANBUL
- İlçeSultangazi
- Semt-MahalleCUMHURİYET MAH. / SULTANÇİFTLİĞİ
- İlan TürüİCRA
- Birinci Satış Günü12.10.2022 14:00
- Muhammen Bedeli377.400 ₺
- Dosya No2019/13 SATIŞ
- Oda Sayısı3+1
- Bina Yaşı26-30 Arası
- Bulunduğu KatZemin Kat
- Binadaki Kat Sayısı4
- IsıtmaDoğalgaz (Kombi)
- Metrekare92
- Bina Yaşı30
İLAN GOV TR NEDİR?
Türkiye'nin İlan portalı ilan.gov.tr, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla yaygın, bölgesel ve yerel gazeteler ile elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanların tek bir çatı altında toplandığı, resmi ilanlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir internet sitesidir.