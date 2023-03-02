İL İL ZAMLI Mart ayı Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, Ziraat e-Devlet ile sorgulama!

Mart ayıyla birlikte binlerce üretici tarafından mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Mart 2023 Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...