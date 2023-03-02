İL İL ZAMLI Mart ayı Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, Ziraat e-Devlet ile sorgulama!
2023 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin duyuru yapıp yapmadığı sorgulanıyor. Peki, 2023 Mart ayı mazot gübre desteği kaç TL? Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme takvimi!
02.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:15
Mart ayıyla birlikte binlerce üretici tarafından mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Mart 2023 Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamayla şubat ayı mazot ve gübre desteğine ilişkin önemli bilgiler verdi. 2022 yılından bu yana ayni olarak verilen yardım, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yıkımın büyük olduğu 10 ilde nakit olarak hesaplara yatırılacak.