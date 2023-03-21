8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır? İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2023! İlk Teravih ne zaman, saat kaçta?
Teravih vakitleri Ramazan'ın gelmesiyle beraber tüm İslam alemi tarafından merak ediliyor. İşte teravih namazı fazileti, rekatları, kılınışı ve vakitleri.
21.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 21.03.2023 12:33
Teravih namazı vakitleri Ramazan ayının gelmesiyle merak ediliyor. Camiye giderek teravih namazı kılmak isteyenler il il namaz vakitleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İslam alemi için heyecanlı bekleyiş bu hafta sona eriyor. İşte ilk teravih namazı vakti...
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Yatsı namazı saatleri İmsakiye üzerinde takip edilecek.