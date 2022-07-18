İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın! Mercedes'ler, Renault'lar, Opel'ler, Ford'lar ve Audi'ler 2. el otomobil alacaklar…
İkinci el araba alacaklar markaların kampanyalarını da yakından takip ediyor. Bütçenize en makul markadaki modelin aracını özel kampanyalar ile %50 daha ucuza alabilirsiniz. İkinci el otomobilleri ucuz bir şekilde almayı dilerseniz karşınıza değişik alternatifler çıkacaktır. İşte devlet eliyle satılan Mercedes'ler, Renault'lar, Opel'ler, Ford'lar ve Audi'ler...
18.07.2022 15:31 - Son Güncelleme: 18.07.2022 15:31
Ticaret Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan bildirimde ikinci el otomobillerin 100 bin TL'nin altında sunulması haberinden sonra, araba hayali vatandaşlar da heyecanlandı. Karoseri ve şase kalmış olan arabaları satın alan kişiler, sıfır araba alırken hurda indirimden yararlanabiliyor. Farklı markalarda %50 indirim olanağı ile araba alabilmek isteyenler, Ticaret Bakanlığı sitesini ziyaret edebilir.