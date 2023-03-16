İki çizgiden en uzununu bulanın IQ’su tavan... Zihninize rahatlık verecek ponzo illüzyon testiniz geldi!

Optik illüzyonlar ve zeka oyunları günümüzde oldukça popüler hale geldi. İnsanla yanılsamalardaki hataları ya da gizlenen nesneleri bulmak için zihinlerini kullanmaktan sonra derece hoşlanıyor. Bu yanılsama bir demiryolu hattında iki sarı çizgiyi gösteriyor. İlk bakışta iki çizginin boyut olarak tamamen farklı olduğu anlaşılıyor. Peki, ama hangisinin daha uzun olduğunu söyleyebilir misiniz? İşte viral olan test!