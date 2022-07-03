İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! En az 9 bin TL maaş...
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli 4/B kamu personel alımı yapılacağı belirtildi. 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. İşte sürece dair tüm detaylar.
KPSS puanlarına göre ilanları araştıran birçok kişi yapılacak memur alımlarını yakından takip ediyor. Peki, İkamet şartsız memur alımı ne zaman? Memur alımı 2022 kontenjanları neler? İşte merak edilenler...
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
Ön lisans programlarının birinden mezun olmak; 2020 KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
Büro Personeli (Kadın/Erkek)
3 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak
2020 KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 1 Ortaöğretim mezunu olmak; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 1 Ortaöğretim mezunu olmak; B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın/Erkek)
5 Ortaöğretim mezunu olmak; Hijyen Sertifikası sahibi olmak
Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek)
1 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, MEB onaylı Bahçıvan Sertifikasına sahip olmak
2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
Destek Personeli (Bakım/Onarım) (Erkek)
Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından veya Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından veya İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından birinden mezun olmak ya da Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, tesisat veya bakım onarım işlerini kapsayacak MEB onaylı bir sertifikaya sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.