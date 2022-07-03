İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! En az 9 bin TL maaş...

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Ön lisans programlarının birinden mezun olmak; 2020 KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

3 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak

2020 KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 1 Ortaöğretim mezunu olmak; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 1 Ortaöğretim mezunu olmak; B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.