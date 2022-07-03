Vav TV İzle
Haberler Trend İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! En az 9 bin TL maaş...

İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! En az 9 bin TL maaş...

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli 4/B kamu personel alımı yapılacağı belirtildi. 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. İşte sürece dair tüm detaylar.

takvim.com.tr
03.07.2022 13:06 - Son Güncelleme: 03.07.2022 13:06
KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! En az 9 bin TL maaş...

KPSS puanlarına göre ilanları araştıran birçok kişi yapılacak memur alımlarını yakından takip ediyor. Peki, İkamet şartsız memur alımı ne zaman? Memur alımı 2022 kontenjanları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! En az 9 bin TL maaş...

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Ön lisans programlarının birinden mezun olmak; 2020 KPSS P93 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

3 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak

2020 KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 1 Ortaöğretim mezunu olmak; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Şoför) (Erkek) 1 Ortaöğretim mezunu olmak; B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak; en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! En az 9 bin TL maaş...

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın/Erkek)

5 Ortaöğretim mezunu olmak; Hijyen Sertifikası sahibi olmak

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Bahçıvan) (Erkek)

1 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, MEB onaylı Bahçıvan Sertifikasına sahip olmak

2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Bakım/Onarım) (Erkek)

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından veya Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından veya İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından birinden mezun olmak ya da Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, tesisat veya bakım onarım işlerini kapsayacak MEB onaylı bir sertifikaya sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! En az 9 bin TL maaş...

GALATASARAY MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, koruma ve güvenlik görevlisi için adaylarda 170 cm'den kısa olmamak gerekiyor. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak, güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gerekiyor.

KPSS 55,60,65 puanla 4/B memur alımı yapılacak! İkamet şartsız memur alımı başvuru şartları ve tarihleri! En az 9 bin TL maaş...

MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli memur alımı için başvurular 13 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılabilecektir. İşte sürece dair tüm detayların yer aldığı başvurular ve tüm sürecin yer aldığı başvuru kılavuzu:

SON DAKİKA