II. Mahmud dönemine ait... Tam 500 milyon TL fiyatı var! 1808 tarihli Osmanlı parası adeta servet değerinde!

Osmanlı dönemine ait tarihi paraların elektronik ticaret platformlarında satışa sunulması, son dönemde milyonlarca lira değerinde ilanların yayınlanmasına sebep oldu. Bu ilanlar arasında 2'nci Mahmud dönemine ait 1223 tarihli altın para en yüksek fiyattan satışa sunuldu ve 500 milyon liraya sahibini bekliyor. Ancak, tarihi değeri olan eserlerin satışı konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.