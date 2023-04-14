II. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin’in gençlik fotoğrafını çoğunuz ilk kez göreceksiniz! Yıllar ne kadar da değiştirmiş... Arada dağlar kadar fark var!

2. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin'in gençlik fotoğrafını çoğunuz ilk kez göreceksiniz. Yıllar ne kadar da değiştirmiş... Arada dağlar kadar fark var. Son dönem Osmanlı padişahlarının gençlik fotoğraflarını çoğu kişi görmedi. Devletin son yıllarında fotoğrafçılığın gelişmesiyle hanedan üyelerinin çoğunun fotoğrafı çekildi. Bu isimler arasında tahta geçen 2. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin gibi önemli isimler yer alıyor. Buram buram tarih kokan bu fotoğrafları sizinle paylaşıyoruz.