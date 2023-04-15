II. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin... 3 Osmanlı padişahının gençlik fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yıllar meğer ne kadar çok şeyi değiştirmiş...
Son dönem Osmanlı padişahlarının gençlik fotoğraflarını çoğu kişi görmedi. Devletin son yıllarında fotoğrafçılığın gelişmesiyle hanedan üyelerinin çoğunun fotoğrafı çekildi. Bu isimler arasında tahta geçen 2. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin gibi önemli isimler yer alıyor. Buram buram tarih kokan bu fotoğrafları sizinle paylaşıyoruz.
15.04.2023 09:11 - Son Güncelleme: 15.04.2023 09:11
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ortaya çıkan fotoğrafçılık son padişahların fotoğraflarını kolay bir şekilde görmemizi sağlıyor. Devletin son yıllarında tahta çıkan 2. Abdülhamid, Mehmed Reşad ve Sultan Vahdettin'in gençlik ve yaşlılık fotoğrafları görenlerin dikkatini çekiyor. Türk ve Osmanlı tarih açısından büyük öneme ait bu kareleri meraklıları için paylaşıyoruz.