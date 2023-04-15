II. Abdülhamid, Mehmed Reşad, Sultan Vahdettin... 3 Osmanlı padişahının gençlik fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yıllar meğer ne kadar çok şeyi değiştirmiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ortaya çıkan fotoğrafçılık son padişahların fotoğraflarını kolay bir şekilde görmemizi sağlıyor. Devletin son yıllarında tahta çıkan 2. Abdülhamid, Mehmed Reşad ve Sultan Vahdettin'in gençlik ve yaşlılık fotoğrafları görenlerin dikkatini çekiyor. Türk ve Osmanlı tarih açısından büyük öneme ait bu kareleri meraklıları için paylaşıyoruz.