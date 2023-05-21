İbni Sina'dan depresyona, astıma, böbrek taşına, uçuk ve mantara %100 doğal reçete! 1000 yıl önce yazmış! "Acı çeken kişiyi..."

İbni Sina'nın bin yıl önce yazdığı doğal çözümler, bugün hala dikkate değer ve önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. İbni Sina'nın "Hâkim-i Tıb" olarak anılan ve "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen Küçük Tıp Kanunu eseri, birçok hastalığın doğal çözümlerini sunuyor. Bu eser, depresyon, astım, böbrek taşı gibi rahatsızlıklarla mücadele eden insanlar için sağlıklı bir yaşama kavuşma yolunda rehberlik ediyor.