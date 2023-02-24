İbni Sibna'dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...
İbni Sina'dan kanser düşmanı kür tarifi! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce tıp alanında yaptığı çalışmaların etkisi günümüzde de geçerliliğini koruyor. Kanser hastaloğının çözümü olarak belirtilen bu kür vücuttaki toksinleri silip atıyor. İşte İbni Sina'nın mucize formülü..
24.02.2023 17:05 - Son Güncelleme: 24.02.2023 17:05
Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı eserinde yer alan tarifler halen dertlere derman olmaya devam ediyor. Şimdi vereceğimiz bu tarif ile kanser dahil birçok hastalığa çözüm bulacaksınız. İşte İbni Sina'nın kanser düşmanı kürü...