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Haberler Trend İbni Sibna'dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

İbni Sibna'dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

İbni Sina'dan kanser düşmanı kür tarifi! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce tıp alanında yaptığı çalışmaların etkisi günümüzde de geçerliliğini koruyor. Kanser hastaloğının çözümü olarak belirtilen bu kür vücuttaki toksinleri silip atıyor. İşte İbni Sina'nın mucize formülü..

takvim.com.tr
24.02.2023 17:05 - Son Güncelleme: 24.02.2023 17:05
İbni Sibna’dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

Alimlerin alimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı eserinde yer alan tarifler halen dertlere derman olmaya devam ediyor. Şimdi vereceğimiz bu tarif ile kanser dahil birçok hastalığa çözüm bulacaksınız. İşte İbni Sina'nın kanser düşmanı kürü...

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İbni Sibna’dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

İBNİ SİNA KANSER KÜRÜ

Malzemeler

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

İbni Sibna’dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

Yapılışı

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah,akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.

İbni Sibna’dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI

Hamile kalmayı kolaylaştırır.

Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

İbni Sibna’dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

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