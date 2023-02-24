İbni Sibna’dan 900 yıllık reçetesi! Kanseri kökünden kazıyan bitkisel çözüm! Sadece iki malzeme tümör, kitle, kist düşmanı mucize...

Yapılışı

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah,akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.