İbn-i Sina'nın 'Zelzel' uyarılarından ibret aldı: Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın bilinmeyen deprem sistemi sırları! Yapılar yüzyıllardır bu yüzden dimdik ayakta! Depremden önce...

Yaşanan Kahramanmaraş depremi 10 ilde yıkıma neden oldu. Bunun en büyük sebepleri de güvensiz binalardan kaynaklı. Asrın felaketinin ardından Türkiye depreme karşı yüzyıllar önce geliştirilen teknolojileri merak ediyor. Böyle durumlarla karşılaştığımızda aklımıza gelen ilk isim Mimar Sinan oluyor. Mimar Sinan, yüzyıllar önce bugünün teknolojisine sahip olmamasına karşın deprem sonrasında sapasağlam duran eserler inşa etti. Peki, Mimar Sinan'ın deprem sistemi sırları neydi? İşte deprem terazisinden temel sabitlemeye kadar tüm bilgiler haberimizde...