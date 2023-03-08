İbn-i Sina'nın asırlar önce DEPREM UYARISI yaptığı ortaya çıktı! İstanbul, Kayseri, Sivas, İzmir...Meğer 'Zelzel' diyerek tedbirleri tek tek sıralamış!
İbn-i Sina meğer asırlar önce uyarmış! İslam aliminin 'zelzel' olarak tanımladığı deprem ile ilgili açıklamaları Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin ardından tekrar gündeme geldi. Bilindiği üzere deprem uzun zamandır en yıkıcı hasara sebep olan doğal afetlerin başında geliyor. İbn-i Sina'nın deprem hakkında uzun zaman önce ciddi uyarılar yaptığı ortaya çıktı. İşte yalnızca tıp alanında ihtisas yapmamış aynı zamanda doğal afetler ve doğa olaylarıyla ilgili çalışmalarla tarihin unutulmaz pirleri arasında yer almayı başaran hekimlerin Piri olarak bilinen İbn-i Sina'nın asırlar önceki deprem uyarısı...
Türkiye peş peşe meydana gelen depremler yaşıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, Adana, Osmaniye, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Kilis, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binlerce can kaybına neden oldu. Ardından Kayseri, İzmir, Sivas'ta korkutan artçılar yaşandı. Depremlerin ardından uzman isimlerden İstanbul depremi hakkında uyarılar gelirken, İbn-i Sina'nın da asırlar önce deprem uyarısı yaptığı öğrenildi. Meğer 'Zelzel' diyerek tedbirleri tek tek sıralamış! İşte İbn-i Sina'nın asırlar önceki o deprem uyarısı...
TÜRKİYE SALLANIYOR!
Son deprem Sivas'ta yaşandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremler Türkiye'yi bir kez daha afet gerçeği ile karşı karşıya getirdi.
Can kaybının 46 binin üzerinde olduğu yıkıcı depremlerde yüz binin üzerinde ise yaralı var. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından Bugün meydana gelen Kayseri ve Sivas'taki depremlerin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Görür'ün açıklamaları şöyle;
''Saraycık-İncesu/Kayseri'de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF'dan ayrılıp Mersin'e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835'de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur.
1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835'de 1000'den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif.'
Fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle.
Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır.