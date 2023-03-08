İbn-i Sina'nın asırlar önce DEPREM UYARISI yaptığı ortaya çıktı! İstanbul, Kayseri, Sivas, İzmir...Meğer 'Zelzel' diyerek tedbirleri tek tek sıralamış!

Fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle.

Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır.