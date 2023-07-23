İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...
İbn-i Sina'nın (Avicenna) en önemli eseri "El-Kanun fi't-Tıb" olarak bilinir. Bu eser, Batı'da "Kanon Tıp Kitabı" olarak da adlandırılıyor. Bu eserde diz, diş ve eklem ağrıları için paylaşılan bilgiler büyük ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifa dolu önerileri...
Diz ağrıları, romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküs sorunları gibi bir dizi nedenle ortaya çıkabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu tür ağrıların tedavisinde, geleneksel tıp yöntemlerine ek olarak doğal tedaviler de popüler hale geldi. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kullanmış olduğu doğal bir reçete de ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı ağrı kesen o şifası...
Kuyruk yağı, et yemeklerine lezzet katmak amacıyla kullanılan bir yağ türü olarak bilinirken, İbn-i Sina'nın tıbbi uygulamaları arasında da önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.
Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce uyguladığı yöntemler arasında yer alan kuyruk yağının eritilip krem haline getirilerek diz bölgesine uyguluyordu.