HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar, sureler ve zikirler! Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...
Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyenler Peygamber Efendimiz tarafından bu önemli gecede okunan duaları araştırıyor. İşte Peygamberimizin Kadir Gecesi duası.
16.04.2023 11:24 - Son Güncelleme: 16.04.2023 11:24
17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kandil Gecesi için araştırmalar hızlandı. Peygamber Efendimiz tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte Peygamberimizin Kadir Gecesi duası...