Hoogertbeets açıkladı! "3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum..." Tahminleri bir bir çıkmıştı!
Kahramanmaraş depremini bilen Frank Hoogerbeets yeni uyarılarını sıraladı. 3 gün içinde büyük bir deprem beklediğini açıklamasının ardından endişelenenler yeni sarsıntının nerede olacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar.
27.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:42
Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden tahmin etmesiyle sosyal medyada gündem olan Hoogerbeets yeni açıklamasıyla korkuttu. Frank Hoogerbeets yeni deprem için bölgeyi ve tarihi tek tek açıklayarak uyarılarda bulundu. İşte o tahmin...
'3 Şubat tarihinde Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı." diyerek Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin haberini vermişti.