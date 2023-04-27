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Hoogertbeets açıkladı! "3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum..." Tahminleri bir bir çıkmıştı!

Kahramanmaraş depremini bilen Frank Hoogerbeets yeni uyarılarını sıraladı. 3 gün içinde büyük bir deprem beklediğini açıklamasının ardından endişelenenler yeni sarsıntının nerede olacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar.

takvim.com.tr
27.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:42
Hoogertbeets açıkladı! 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum... Tahminleri bir bir çıkmıştı!

Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden tahmin etmesiyle sosyal medyada gündem olan Hoogerbeets yeni açıklamasıyla korkuttu. Frank Hoogerbeets yeni deprem için bölgeyi ve tarihi tek tek açıklayarak uyarılarda bulundu. İşte o tahmin...

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Hoogertbeets açıkladı! 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum... Tahminleri bir bir çıkmıştı!

'3 Şubat tarihinde Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı." diyerek Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin haberini vermişti.

Hoogertbeets açıkladı! 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum... Tahminleri bir bir çıkmıştı!

Bir dünya haritası üzerinde deprem beklediği yeni bölgeleri tek tek açıkladı.

Hoogertbeets açıkladı! 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum... Tahminleri bir bir çıkmıştı!

29-30 NİSAN'A DİKKAT!

Hoogerbeets açıklamasında, "21-22 Nisan'daki dalgalanmalar, 29-30 Nisan civarında bu bölgelerin içinde veya yakınında 6-7 deprem büyüklüğe işaret edebilir." ifadelerini kullandı.

Hoogertbeets açıkladı! 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum... Tahminleri bir bir çıkmıştı!

Hoogerbeets'in deprem olacağını ifade ettiği bölgeler ise şu şekilde;

İran,

Pakistan,

Rusya,

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