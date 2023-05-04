Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

Son zamanlarda viral olan zeka oyunları insanların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan oyun, portakal dilimleri arasına saklanmış bir kavunu bulma zorluğu. İnsanların gözündeki yorgunluğu test etmek için hazırlanmış olan bu IQ testi, görünüşte basit bir görev gibi görünse de aslında oldukça zorlu bir oyun olacak.