Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9'u göremiyor! Tam çıldırmalık...
Çoğu kişinin denediği ancak başarısız olduğu bu zeka oyununda soyulmuş portakal dilimlerinin arasında saklanan kavunu bulmamız isteniyor. Görseldeki meyvelerin renkleri birbirine çok benzediği için gözlerimizi yormamız kaçınılmaz. Ancak verilen süre içinde saklı kavunu bulabilenler bulmaca avcısına dönüşüyor.
04.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:31
Son zamanlarda viral olan zeka oyunları insanların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan oyun, portakal dilimleri arasına saklanmış bir kavunu bulma zorluğu. İnsanların gözündeki yorgunluğu test etmek için hazırlanmış olan bu IQ testi, görünüşte basit bir görev gibi görünse de aslında oldukça zorlu bir oyun olacak.
KAVUN DİLİMİNİ BUL!
Görseldeki portakalların arasında saklanmış olan kavunu bulmak gerçekten zorlu bir iş.
İlk bakışta birbirine benzeyen portakal dilimleri arasında kavunu bulmak için dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor.
Sonuç olarak, portakalların içinde saklanmış kavunu bulmak görsel zeka oyunlarının en zorlu örneklerinden biridir.