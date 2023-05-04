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Haberler Trend Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9'u göremiyor! Tam çıldırmalık...

Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9'u göremiyor! Tam çıldırmalık...

Çoğu kişinin denediği ancak başarısız olduğu bu zeka oyununda soyulmuş portakal dilimlerinin arasında saklanan kavunu bulmamız isteniyor. Görseldeki meyvelerin renkleri birbirine çok benzediği için gözlerimizi yormamız kaçınılmaz. Ancak verilen süre içinde saklı kavunu bulabilenler bulmaca avcısına dönüşüyor.

04.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:31
Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

Son zamanlarda viral olan zeka oyunları insanların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan oyun, portakal dilimleri arasına saklanmış bir kavunu bulma zorluğu. İnsanların gözündeki yorgunluğu test etmek için hazırlanmış olan bu IQ testi, görünüşte basit bir görev gibi görünse de aslında oldukça zorlu bir oyun olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

KAVUN DİLİMİNİ BUL!

Görseldeki portakalların arasında saklanmış olan kavunu bulmak gerçekten zorlu bir iş.

Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

İlk bakışta birbirine benzeyen portakal dilimleri arasında kavunu bulmak için dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor.

Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

İLK İPUCUNUZ HAZIR...

Gizli meyveyi bulmakta zorlananlar için bir ipucu vermek gerekirse, resmin hemen alt köşesinde farklılığı hemen fark edebilirsiniz. Kavun kendisini hafif farklarla belli ediyor ve bu sayede oyuncuların işi biraz daha kolaylaşıyor.

Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

CEVAP GELİYOR

Eğer hala kavunu bulmakta zorlanıyorsanız endişelenmeyin, çözümümüz burada. Kavun dilimi kırmızı bir çember içinde işaretlendi ve bu sayede oyuncuların doğru cevabı bulmaları sağlandı.

Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...

Sonuç olarak, portakalların içinde saklanmış kavunu bulmak görsel zeka oyunlarının en zorlu örneklerinden biridir.

Hızlı IQ testiyle zeka seviyenizi ölçün! Portakalların içindeki kavunu 10 kişiden 9’u göremiyor! Tam çıldırmalık...
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