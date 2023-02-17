Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor! YÖK Başkan’ından kritik detay! Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak?

Son üniversiteler hakkında açıklama geldi. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim dönemine geçilecek olmasıyla birlikte, hibrit eğitimin ne demek olduğu ve nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, hibrit eğitim nedir? Hibrit sistem ne demek? Uygulamalı programlar neler? İşte detaylar...