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Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

Çarşamba günü olacakları söyledi! Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşlar, yaz mevsiminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz mevsiminin ne zaman başlayacağına dair beklentiler yükseliyor. Bu noktada, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi heyecanlandırdı.

29.04.2023 18:05 - Son Güncelleme: 29.04.2023 18:16
Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

Ökten'in yaptığı paylaşıma göre, Türkiye'de yaz mevsimi 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların yavaş yavaş artacağı ve vatandaşların yaz mevsimine hazırlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının neden olduğu kar yağışı ve İstanbul'da yaşanan yağışlı hava koşulları, vatandaşların yaz mevsimini iple çekmesine neden oldu.

Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

Ancak, Ökten'in açıklamasıyla birlikte yaz mevsiminin kapıda olduğunu öğrenen vatandaşlar, heyecanlarını gizleyemiyorlar.

Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

YAZ MEVSİMİNE DOĞRU ADIM ADIM

Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde yağış beklenmese de, mayıs ayında aralıklarla yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla birlikte vatandaşlar, yaz aylarına doğru adım adım ilerleyecekler.

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