Herkesin beklediği haber tez geldi! Türkiye için o tarih verildi... Çarşamba günü olacakları söyledi!

Ökten'in yaptığı paylaşıma göre, Türkiye'de yaz mevsimi 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların yavaş yavaş artacağı ve vatandaşların yaz mevsimine hazırlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.