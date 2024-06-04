Herkese 12.977 TL net para cezası kesiliyor! Otomobilini böyle kullanan yandı!

1 Trafik cezaları, hem sürücü güvenliğini sağlamak hem de trafik kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçmek için kritik bir role sahiptir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirlenen kurallara uyulmaması durumunda uygulanan cezalar, 2024 yılı itibarıyla yeni oranlarla güncellenmiştir.

2 Trafik cezaları, sürücülerin daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla varlığını sürdürmektedir. Bu cezalar, özellikle trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.