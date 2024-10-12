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Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor: Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor?

Şehirlerarası otoyol kenarlarında göze çarpan ve üzerinde rakamların yer aldığı küçük beyaz levhalar mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Peki bu tabelalar ne anlama geliyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:07
Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor: Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor?

Otoyol kenarlarında sıklıkla görülen beyaz levhanın anlamı merak ediliyor. Kontrol kesim levhası adı verilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayollar Genel müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor. Peki levha üzerindeki işaretler ne işe yarıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor: Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor?

Kaza durumunda kritik önem taşıyor

Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu beyaz tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.

Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor: Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor?

Konum belirlemek için kullanılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan "Erişme Kontrollü Karayolları'nda Trafik İşaretleme Standartları" başlıklı yazıda yer alan bilgilere göre kontrol kesim levhası olarak isimlendirilen bu işaret Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların konumunun belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.

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