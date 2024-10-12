Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor: Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor?

Otoyol kenarlarında sıklıkla görülen beyaz levhanın anlamı merak ediliyor. Kontrol kesim levhası adı verilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayollar Genel müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor. Peki levha üzerindeki işaretler ne işe yarıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kaza durumunda kritik önem taşıyor Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu beyaz tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.