Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor: Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor?

Otoyol kenarlarında sıklıkla görülen beyaz levhanın anlamı merak ediliyor. Kontrol kesim levhası adı verilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayollar Genel müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor. Peki levha üzerindeki işaretler ne işe yarıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kaza durumunda kritik önem taşıyor
Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu beyaz tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.
Konum belirlemek için kullanılıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan "Erişme Kontrollü Karayolları'nda Trafik İşaretleme Standartları" başlıklı yazıda yer alan bilgilere göre kontrol kesim levhası olarak isimlendirilen bu işaret Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların konumunun belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.