Vav TV İzle
Haberler Trend Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

Marmara bölgesinde büyük önem taşıyan yağışlar hakkında bir uzman açıklama yaptı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul ve Marmara Bölgesi için dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Ökten, hava koşullarının hareketlendiğini ve İstanbul'un da yağışlardan etkileneceğini belirtti.

takvim.com.tr
17.06.2023 16:15 - Son Güncelleme: 17.06.2023 16:16
Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

Özellikle gece saatlerinde yağışların daha etkili olacağını ifade eden Ökten, bu durumun yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

Yağış öncesi hava koşullarının nemlenmesiyle birlikte atmosferin şu an itibarıyla oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Ökten, durumu "çok basık" olarak tanımladı.

Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

Bu açıklamalar, Marmara Bölgesi için beklenen yağışların önemini ve etkilerini göstermektedir. Özellikle İstanbul'un uzun süredir beklediği yağışların bu dönemde gerçekleşecek olması, bölgede yaşanan kuraklık sorununa bir nebze de olsa çözüm getirebilir. Yağışın Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce gibi çevre illeri de etkilemesi bekleniyor.

Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

Vatandaşlar, uzmanların uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almalı ve yağışlara karşı tedbirli olmalıdır. Bu süreçte trafik, su baskını gibi olumsuz etkilerin yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, ilgili kurumların güncel bilgilendirmelerini takip etmek önemlidir.

Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA