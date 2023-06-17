Herkes hemen baksın! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce... 2, 3 gün sürecek! Zincir darmaduman oldu!
Marmara bölgesinde büyük önem taşıyan yağışlar hakkında bir uzman açıklama yaptı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul ve Marmara Bölgesi için dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Ökten, hava koşullarının hareketlendiğini ve İstanbul'un da yağışlardan etkileneceğini belirtti.
17.06.2023 16:15 - Son Güncelleme: 17.06.2023 16:16
Bu açıklamalar, Marmara Bölgesi için beklenen yağışların önemini ve etkilerini göstermektedir. Özellikle İstanbul'un uzun süredir beklediği yağışların bu dönemde gerçekleşecek olması, bölgede yaşanan kuraklık sorununa bir nebze de olsa çözüm getirebilir. Yağışın Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce gibi çevre illeri de etkilemesi bekleniyor.