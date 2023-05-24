Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yaklaştığı şu günlerde, depremzedelerin oylarını kullanabilmeleri için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) önemli adımlar atmaktadır. Depremzedelerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi ve seçim sürecine katılımlarının kolaylaştırılması için 28 Mayıs tarihine kadar özel düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.
24.05.2023 14:28 - Son Güncelleme: 24.05.2023 14:28
Bu karar, 81 ildeki tüm afetzedeleri kapsayacak şekilde genel birgeçle gönderildi. AFAD, 28 Mayıs'a 8 gün kala 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bir genelge iletti. Bu genelgeye göre, afetzedelerin geri dönüş işlemleri için yol masrafları karşılanacak.
Depremzedelerin ulaşım masrafları karşılanacak olanaklar arasında yer alıyor. "Yol Masraf Belgesi" talep eden depremzedeler, "https://tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yaparak bu imkândan faydalanabilecekler. Ayrıca, tahliye ve geri dönüşlerle ilgili müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri de karşılanacak.