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Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yaklaştığı şu günlerde, depremzedelerin oylarını kullanabilmeleri için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) önemli adımlar atmaktadır. Depremzedelerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi ve seçim sürecine katılımlarının kolaylaştırılması için 28 Mayıs tarihine kadar özel düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.

24.05.2023 14:28 - Son Güncelleme: 24.05.2023 14:28
Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Afetzedelerin oylarını kullanabilmesi için AFAD tarafından 28 Mayıs günü sandıklara ücretsiz ulaşım hizmeti başlatılacak. 6 Şubat deprem faciasının ardından birçok depremzede için seçim hazırlıkları başlamıştı ve şimdi bu önemli hizmet devreye girecek.

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Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Bu karar, 81 ildeki tüm afetzedeleri kapsayacak şekilde genel birgeçle gönderildi. AFAD, 28 Mayıs'a 8 gün kala 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bir genelge iletti. Bu genelgeye göre, afetzedelerin geri dönüş işlemleri için yol masrafları karşılanacak.

Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Depremzedelerin geri dönüşleriyle ilgili işlemlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için, 11 etkilenen il için özel önlemler alınacak.

Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Genelgede, diğer illerden afet bölgesine veya afet bölgesinden geçici olarak başka illere gidecek olanların ve afet bölgesinde yaşayanların dönüş taleplerinin karşılanacağı belirtiliyor.

Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Valilik ve kaymakamlıklara yapılan açıklamalarla birlikte, bu işlemlerin yürütülmesi için daha önce oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği bildirildi.

Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

İhtiyaç durumunda, bu birimler teknik ekipman ve personel desteği sağlayacak ve tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgileri Valilik ve Kaymakamlık internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Herkes dahil edildi! 81 ilin tamamı için yeni karar verildi! 28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı!

Depremzedelerin ulaşım masrafları karşılanacak olanaklar arasında yer alıyor. "Yol Masraf Belgesi" talep eden depremzedeler, "https://tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yaparak bu imkândan faydalanabilecekler. Ayrıca, tahliye ve geri dönüşlerle ilgili müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri de karşılanacak.

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