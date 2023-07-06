Herkes bu olayı konuşuyor! Bisikletle yanından geçerken elinin sürtmesi yetti! “Acıdan bayılmışım”
Ross McPherson, Dunbar bölgesinde bisiklet sürerken ormanlık bir alandan geçerken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Birkaç saniye sonra elinde aniden kabarcıklar oluştuğunu fark etti. Şişen eliyle baş etmek için hemen bir doktora başvuran McPherson, yapılan muayene sonucunda Common Hogweed bitkisine temas ettiği ortaya çıktı. Ancak, elindeki kabarcıkların alınması için anestezi kullanılmasının gerektiği belirlendi.
Ross McPherson, Dunbar bölgesinde bisiklet sürerken ormanlık bir alandan geçti ve birkaç saniye sonra elinde kabarcıkların oluştuğunu fark etti. Hızla şişen eliyle baş etmek için McPherson, çözümü bir doktora gitmekte buldu. Hastanede yapılan muayeneler sonucunda, McPherson'un Common Hogweed bitkisine dokunduğu ortaya çıktı. Kabarcıkların alınması için anestezi kullanılması gerektiği belirlendi.
Yaban maydanozu, genellikle sulak alanlarda, nehir kenarlarında ve ormanlık bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Latince adı "Apium graveolens" olan bu bitki, maydanozgiller familyasına aittir ve yaprakları ile tanınır. Yaban maydanozunun yaprakları, kıvrık ve ince yapılı olup, parlak yeşil renge sahiptir. Ayrıca, kendine özgü bir kokusu bulunur.
Yaban maydanozunun sağlık açısından birçok faydası vardır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücut için oldukça yararlıdır. İçeriğinde bulunan C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi besin maddeleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.