Herkes bu olayı konuşuyor! Bisikletle yanından geçerken elinin sürtmesi yetti! “Acıdan bayılmışım”

Yaban maydanozu, genellikle sulak alanlarda, nehir kenarlarında ve ormanlık bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Latince adı "Apium graveolens" olan bu bitki, maydanozgiller familyasına aittir ve yaprakları ile tanınır. Yaban maydanozunun yaprakları, kıvrık ve ince yapılı olup, parlak yeşil renge sahiptir. Ayrıca, kendine özgü bir kokusu bulunur.