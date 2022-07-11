Vav TV İzle
Haberler Trend Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti... Kur korumalı TL mevduat hesabı yerine bankaların yüksek hoş geldin faizi verilen mevduat hesapları ile birikim gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarını incelemeye başladılar. En yüksek faiz veren bankaları inceleyen vatandaşlar resmen yarışa giren bankalarına avantajlı mevduat civarlarına sahip hesaplarını tercih etmekte zorlanmaya başladı Fakat son dönemde hoş geldin faiz oranlarında da düşüş gözlemlendi. Peki Temmuz 2022'de güncel mevduat faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı

takvim.com.tr
11.07.2022 09:21 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:21
Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

TEB Marifetli Hesap

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marifetli Hesap üzerinden birikimlerini değerlendirmek isteyen kişilerin en yüksek oranlardan yararlanarak prosedür yapmasını sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

Hem de vadeli hesap çoğu bankacılık işlemlerinin de ayrıcalıklı şekilde yapılması sağlanmaktadır. %21,00 hoş geldin faizine sahip Marifetli Hesap, 60 gün süresince yüksek hoş geldin faizinden yararlanma olanağı tanımaktadır.

Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

Sonraki dönemlerde de ise devam edecek faydalar ile kişilerin birikimlerini cazip faiz oranları ile yapmaları sağlanmaktadır.

Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

32 günlük vadeli Marifetli Hesap kapsamında 10.000 TL mevduat amacıyla 174,90 TL net kazanç seviyesi hesaplanmaktadır.

Her şey sil baştan! 4 bankadan son dakika faiz depremi! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti

Fibabanka Kiraz Hesap

Fibabanka yüksek hoş geldin faizi veren bankalar arasında öne çıkmayı başarmaya devam ediyor. %22,50 hoş geldin faiz civarlarına sahip.

SON DAKİKA