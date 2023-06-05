Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...
Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara Bölgesi için önemli bir oraj uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde hava aniden çok ısındı ve bu durumun gece yarısından itibaren oraj hadisesine neden olabileceği ifade edildi. Oraj, yoğun yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte görülen ani hava değişiklikleridir. Bu tür hava olaylarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.
05.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 05.06.2023 12:24
Bu nedenle, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların evlerinde ve açık alanlarda güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları önemli hale geliyor. Açıkta bulunan eşyaların güvence altına alınması, su birikintilerinden uzak durulması ve güvenli bir ortamda kalınması öneriliyor.