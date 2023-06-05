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Haberler Trend Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara Bölgesi için önemli bir oraj uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde hava aniden çok ısındı ve bu durumun gece yarısından itibaren oraj hadisesine neden olabileceği ifade edildi. Oraj, yoğun yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte görülen ani hava değişiklikleridir. Bu tür hava olaylarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.

05.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 05.06.2023 12:24
Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sağanak yağışlar, fırtına ve şiddetli rüzgarlara karşı uyardı. Yağışların şiddetli olabileceği ve kısa sürede su birikintilerine yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, gök gürültüsü ve şimşeklerin de bu süreçte sıklıkla görülebileceği ifade edildi.

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Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Bu nedenle, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların evlerinde ve açık alanlarda güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları önemli hale geliyor. Açıkta bulunan eşyaların güvence altına alınması, su birikintilerinden uzak durulması ve güvenli bir ortamda kalınması öneriliyor.

Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yaşanabilecek sel, fırtına ve su baskısı gibi olumsuz hava koşulları konusunda uyarılarda bulundu.

Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Bu doğrultuda, 16 il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muğla çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar, gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Her şey bir an da olacak! Amasya, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Özellikle Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun'un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor.

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