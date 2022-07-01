Vav TV İzle
Haberler Trend Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor! Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL!

Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor! Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL!

Son dönemlerde bilhassa çoğalan kira fiyatları çoğu dar gelirli ailenin zorlanmasına sebep olmuştur. Bu husus ile alakalı şu an iki ayrı kurum çalışmalar yürütmekte ve belirli şartları taşıyan vatandaşlar 1000 TL'nin üstünde yardımlarda bulunmaktadır.

takvim.com.tr
01.07.2022 13:00 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:00
Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL! Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor!

Birçok kurum kira ödemelerini yapmakta zorlanan ailelere destekte bulunmaktadır. Bu sayede aileler çok daha rahat bir şekilde barınma gereksinimlerini karşılayarak kötü şartlarda yaşamaktan kurtulmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL! Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor!

Şartlar arasında dar gelirli olduğunu kanıtlayabilme ve ekonomik yönden aylık hane gelirinin yetersiz olduğunu belgeleyebilme şartı bulunmaktadır. Hane gelirli yüksek olan ailelere ne yazık ki yardım yapılmamaktadır.

Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL! Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor!

Eğer sizde barınma ihtiyacınızı gidermekte zorlanıyorsanız devlet kurumlarından yardım alabilirsiniz.

Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL! Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor!

Yardım Yapan Kurumlar

Kira yardımları kurumlar doğrultusundan organize edildiğinden ötürü her kentte kira yardımı almanız olası olmayabilir. Şehrinizde hangi kurumlardan yardım alabileceğinizi öğrenmek amacıyla Belediyelere ya da Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumunu şubelerine dilekçe verebilirsiniz.

Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL! Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor!

Hem de birtakım özel vakıflarda yardımda bulunabildiğinden dilekçe verdiğinizde özel kurumların yardımlarında da haberdar olabilirsiniz.

SON DAKİKA