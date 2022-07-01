Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor! Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL!
Son dönemlerde bilhassa çoğalan kira fiyatları çoğu dar gelirli ailenin zorlanmasına sebep olmuştur. Bu husus ile alakalı şu an iki ayrı kurum çalışmalar yürütmekte ve belirli şartları taşıyan vatandaşlar 1000 TL'nin üstünde yardımlarda bulunmaktadır.
01.07.2022 13:00 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:00
Yardım Yapan Kurumlar
Kira yardımları kurumlar doğrultusundan organize edildiğinden ötürü her kentte kira yardımı almanız olası olmayabilir. Şehrinizde hangi kurumlardan yardım alabileceğinizi öğrenmek amacıyla Belediyelere ya da Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumunu şubelerine dilekçe verebilirsiniz.