Hemşire, garson, pazarlamacı, öğretmen, beden işçisi binlerce kişi alınacak! İşte İŞKUR İŞ İLANLARI 2022
İŞKUR aracılığı ile haziran ayında pek çok iş ilanı yayınlandı. Kadrosunda eksiklikler bulunan ya da personel sayısını artırmak isteyen kurum ve kuruluşlar personel alımına ilişkin ilanlarını yayınladılar. Yayınlanan ilanlarda yüzlerce farklı meslek yer alırken, bugün itibarı ile yayınlanan da hesaba katılınca toplam olarak 127 bin 591 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. İŞKUR iş ilanları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar için ortak olarak bazı şartların sağlanması gerekiyor. Kurumların açtığı ilanlara başvuru yapacak olan vatandaşların aşağıda sıralamış olduğumuz şartları yerine getirmesi bekleniyor. Buna göre;
- En az ilkokul diplomasına sahip olmak,
- Sosyal güvenlik kurumlarından aylık almamak,
-Kurum ve kuruluşların sunduğu özel şartları taşımak.
-Bu şartları taşımadığı halde başvuru yapan adaların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
İŞKUR E-ŞUBE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR e-şube başvurusu için İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Buradan yapmak istediğiniz mesleği tercih ederek online bir şekilde kolaylıkla başvuru oluşturabilirsiniz.
İŞKUR HAZİRAN AYI İŞ İLANLARI 2022
İŞKUR tarafından binlerce iş ilanı yayınlandı. Birçok alanda yapılacak işçi alımları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 27 Hazran 2022 iş ilanları;