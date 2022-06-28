Hemşire, garson, pazarlamacı, öğretmen, beden işçisi binlerce kişi alınacak! İşte İŞKUR İŞ İLANLARI 2022

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar için ortak olarak bazı şartların sağlanması gerekiyor. Kurumların açtığı ilanlara başvuru yapacak olan vatandaşların aşağıda sıralamış olduğumuz şartları yerine getirmesi bekleniyor. Buna göre;