Hemen e-Devlet'ten kontrol edin! Adınıza 4 bin 336 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir!
Milyonlarca kişiye her ay nakit ödemeler yaparak dar gelirli ailelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti devleti, evde bakıma muhtaç olanların da yardımına koşuyor. Birçok insan ihtiyaç sahibi hale gelirken, yaşlı ve engelli vatandaşlar da evde bakım hizmetlerine muhtaç hale geldi. Ancak devlet, evde bakım maaşı başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurarak, vatandaşların işlerini kolaylaştırdı.
28.02.2023 16:09 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:11
E-devlet platformu, evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşların maaşlarını sorgulayabilecekleri ve başvuru yapabilecekleri bir hizmet sunuyor. Ayrıca Ziraat Bankası vasıtasıyla da evde bakım maaşı alanlar, cep telefonlarından BAKIYE yazarak 4747'ye mesaj göndererek hesaplarında ne kadar para olduğunu öğrenebilirler.
Herhangi bir yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi bireylerin hiç vakit kaybetmeden e-devlet platformuna giriş yaparak, yardım ödemelerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.