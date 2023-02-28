Hemen e-Devlet’ten kontrol edin! Adınıza 4 bin 336 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir!

E-devlet platformu, evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşların maaşlarını sorgulayabilecekleri ve başvuru yapabilecekleri bir hizmet sunuyor. Ayrıca Ziraat Bankası vasıtasıyla da evde bakım maaşı alanlar, cep telefonlarından BAKIYE yazarak 4747'ye mesaj göndererek hesaplarında ne kadar para olduğunu öğrenebilirler.