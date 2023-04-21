EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023! Nostaljik, hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook...

ANNEYE BABAYA AKRABAYA EŞE DOSTA BAYRAM MESAJLARI!

Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.

Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!

Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.

Bayram'ımız mübarek olsun.Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.