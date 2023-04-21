EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023! Nostaljik, hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook...
Bu özel ve anlamlı günde eşinize dostunuza, sevdiklerinize yollayacağınız güncel bayram mesajlarına mutlaka göz atın. Sevdiklerinize göndermeniz için en güzel bayram ve Cuma mesajlarını takvim.com.tr sizin için hazırladı. İşte detaylar.
Ramazan Bayramı 2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Hem Cuma mesajı hem de Ramazan Bayramı mesajını aynı anda paylaşmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Ramazan Bayramı mesajları sosyal medya ve WhatsApp'tan paylaşılıyor. Bayramda ailesine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar için en güzel mesajlar haberimizde...
ANNEYE BABAYA AKRABAYA EŞE DOSTA BAYRAM MESAJLARI!
Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.
Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!
Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.
Bayram'ımız mübarek olsun.Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.