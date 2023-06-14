Haziran ayı ortası için kritik uyarı... Jet hızıyla geliyor! Geriye sadece 3,4,5 günümüz kaldı! Şimdiden öğrenin şoke olmayın!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte insanlar güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkarmak için planlar yapmaya başladı. Ancak, hava durumuyla ilgili yapılan son öngörülere göre Türkiye'nin serin ve yağışlı günler geçireceği belirtiliyor. Meteoroloji uzmanlarından Kerem Ökten'in yaptığı uyarıya göre, bu durumun 19 Haziran'a kadar devam etmesi bekleniyor. Bu durum, tatilcilerin ve etkinlik planlayanların dikkatini çekiyor ve planlarını güncellemelerini gerektirebilir.