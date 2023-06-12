Haziran ayı ortası için kritik uyarı... Işık hızıyla geliyor! Geriye sadece 1,2,3,4,5-6 günümüz kaldı. Şimdiden öğrenin şok yaşamayın!

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan bu tür uyarılar, halkın bilinçli kararlar alabilmesi ve olası risklerden korunabilmesi için büyük önem taşır. Kerem Ökten'in yaptığı 19 Haziran uyarısı da bu kapsamda dikkate alınması gereken bir bilgidir.

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