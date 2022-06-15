Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama!

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 attı.