Hazır olmanız lazım yoksa... Türkiye'yi kasıp kavuracak! Net tarih açıklandı!
Türkiye'deki kuraklık sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, mart ayından bu yana etkili olan yağışların biraz rahatlama sağladığını belirtti. Ancak "El Nino" adı verilen iklim olayının ülkemizi de etkilemesi bekleniyor ve yaz aylarında ciddi bir kuraklık ve sıcaklık riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son günlerde sıkça konuşulan 'El Nino' iklim olayının Türkiye'yi de etkileyeceği ve ciddi anlamda kuraklık ve sıcaklık riskiyle karşı karşıya kalacağımız konusunda uyarılarda bulundu. İnsanların yaz aylarında kuraklık ve sıcaklık riski ile karşı karşıya kalacağını belirten Demir, su miktarının bizim için risk teşkil ettiğini de vurguladı.
Küresel iklimin etkisini sadece bir dönemde yağışın yağmaması ya da belli bir dönemde yağışın yağması şeklinde değil, yağış düzensizliği olarak ifade eden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bu sene mart ayına kadar ciddi bir yağış eksikliğini gördük. Nisan ayının başından itibaren Türkiye'nin birçok yerinde ilkbahar yağışları dediğimiz yağışları iyi alıyoruz" şeklinde konuştu.
Kuraklık Riskine Karşı Tedbir Alınması Gerekiyor
Türkiye'nin belli bölgelerinde hala ciddi anlamda kuraklık riski olduğunu belirten Demir, yağışların ilkbahar döneminde ekim ve dikim işleri için bir can suyu olarak görülebileceğini, fakat dünyadaki uzmanların raporlarına göre bu sene yaz aylarında 'El Nino' etkisiyle ciddi bir sıcaklık ve kuraklık riskinin yaşanabileceğini ifade etti.
Böyle bir durumla karşılaşmamak için özellikle mayıs ayının sonundan başlayarak haziran ve temmuz aylarında ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirten Demir, yaz aylarında hem içme suları hem de yer altı sularının beslenmesi, sulama açısından gerekli su kaynaklarının yeterli oranda depolanabilmesi için alınacak tedbirlerden bahsetti.
Su Sıkıntısı Olabilir
Türkiye'nin önemli bir kısmı, yaz aylarında su sıkıntısı yaşayabilir. Bu konuda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, ülkemizin su kaynaklarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Demir, özellikle El Nino etkisi ile gelecek olan sıcak hava dalgasının, Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyeceğini belirtti.