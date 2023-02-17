Hatay'daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Meğer inşa edilirken...
Depremde hasar almayan binanın sırrı ortaya çıktı. AFAD gönüllüsü Hatay İskenderun'da yer alan o binaların neden yıkılmadığını açıkladı. İşte sağlam bina nasıl olur sorusunun cevabı.
17.02.2023 11:24 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:24
Depremde zarar görmeyen binalar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hatay İskenderun'da AFAD gönüllüsü olarak görev alan kişi yıkılmayan binaların sırrını ortaya çıkardı. Üzerinde çatlak bile olmayan binaların inşaat fotoğraflarını gösteren AFAD görevlisi şoke edecek detaylar paylaştı. İşte deprem sonrası yıkılmayan binaların sırrı...