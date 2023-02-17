Hatay’daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Meğer inşa edilirken...

Depremde zarar görmeyen binalar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hatay İskenderun'da AFAD gönüllüsü olarak görev alan kişi yıkılmayan binaların sırrını ortaya çıkardı. Üzerinde çatlak bile olmayan binaların inşaat fotoğraflarını gösteren AFAD görevlisi şoke edecek detaylar paylaştı. İşte deprem sonrası yıkılmayan binaların sırrı...