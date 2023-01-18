Hastanelere 18 Ocak 2023 en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları
İŞKUR tarafından hastanelere işçi alımları yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda hemşire, temizlik görevlisi, anestezi teknisyeni ve hasta refakatçisi kadrolarına alım yapılacak. İşte hastane işçi alımı başvuru şartları.
18.01.2023 14:11 - Son Güncelleme: 18.01.2023 14:17
Hastanelere İŞKUR üzerinden yapılan işçi alımları 2023 Ocak ayı ile birlikte devam ediyor. Bu anlamda çeşitli kadrolara alımlar devam ediyor. Haberimizde bu kadroların yer aldığı ilanları açıkladık.
İŞKUR İş İlanları amacıyla müracaat yapacak adaylar ilk olarak İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin sonrasında iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar.
Burada yalnızca kadronun ismini yazın diğer kısmı doldurmayın bu şekilde bütün ilanları inceleyebilirsiniz. İşte hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı müracaat şartları...
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