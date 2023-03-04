’’Harıl harıl çalışmışlar’’ Otoban, yan yol, patika ne ararsanız var! Karınca yuvasına bakın yuva değil sanki şehir!

Karınca yuvasının içini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı. Brezilya'da terk edilen bir karınca yuvasının içi görüntülendi. Bir şehri andıran yuvada otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda yer alıyor. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehri son ayların en ilgi çeken görüntüsü oldu. İşte hayrete düşüren o görüntüler...