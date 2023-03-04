''Harıl harıl çalışmışlar'' Otoban, yan yol, patika ne ararsanız var! Karınca yuvasına bakın yuva değil sanki şehir!
Brezilya'da bilim insanları tarafından bulunan terk edilmiş karınca yuvası görenleri kendine hayran bıraktı. ''Büyük işler başarmak istiyorsan küçük karıncalar gibi çalışkan olmalısın'' sözü boşuna söylenmemiş! Bilim insanları sıra dışı bir iş yaparak karıncaların yuvasını görüntülemek için kanallara 3 gün boyunca beton döküp, 40 ton toprak kazdı. İşte ortaya çıkan o şehri andıran devasa yuva.
Karınca yuvasının içini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı. Brezilya'da terk edilen bir karınca yuvasının içi görüntülendi. Bir şehri andıran yuvada otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda yer alıyor. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehri son ayların en ilgi çeken görüntüsü oldu. İşte hayrete düşüren o görüntüler...
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
Karınca yuvasının içi ilk kez görüntülendi. Yuvada öncelikle en dikkat çeken detay otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla odanın bulunması oldu.
Betonun ardından toprak kısımlar kazılınca ortaya çıkan görüntü bilim insanlarını hayran bıraktı. Karınca yuvasının 67 metre karelik bir alanı kapsıyordu ve eşsiz bir mimarisi bulunuyordu.
Yuvanın içinde havalandırma, otoyollar, odalar hatta bahçeler bile vardı. İşte herkesi hayran bırakan karınca yuvasının eşsiz görüntüleri...