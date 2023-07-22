Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3'ü 40 saniyenin altında çözebilir
Kelime arama bulmacaları en popüler zeka oyunlarından birisi olarak tanımlanıyor. Verilen süre içinde gizli kelimeleri bulma deneyimi boş zamanlarınızı değerlendirmenin ve zekanızı test etmenin harika bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu ustaca hazırlanmış kelime bulma oyunu, harf ızgarasında yerleştirilmiş olan anlamlı altı kelimeyi soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bulmanızı gerektiriyor. Tamamını bulanlar süper zeka kategorisine girecek kadar yetenekli kabul ediliyor.
22.07.2023 15:11 - Son Güncelleme: 22.07.2023 15:11
Kelime oyunları konsantrasyonu artırmanın ve gözlem becerilerini geliştirmenin keyifli bir yolu olarak biliniyor. Bu kelime arama bulmacasının amacı ne kadar sürede gizli kelimeleri bulup bulmayacağınız test etmek olacak. Hadi hemen zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmek için bu kelime arama bulmacasını çözmeye başlayın.
40 SANİYEDE 6 KELİMEYİ BUL
Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri ararken yukarıdan aşağıya ve sağdan sola inceleyerek anlamlı kelimeler aramaktır.
Bulmacada harf dizilimleri bir şekilde birleşerek 7 anlamlı kelime oluşturuyor ve zor olan kısım, bu ızgaradan 6 kelimeyi 40 saniye içinde bulmak.