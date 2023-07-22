Vav TV İzle
Haberler Trend Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3'ü 40 saniyenin altında çözebilir

Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3'ü 40 saniyenin altında çözebilir

Kelime arama bulmacaları en popüler zeka oyunlarından birisi olarak tanımlanıyor. Verilen süre içinde gizli kelimeleri bulma deneyimi boş zamanlarınızı değerlendirmenin ve zekanızı test etmenin harika bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu ustaca hazırlanmış kelime bulma oyunu, harf ızgarasında yerleştirilmiş olan anlamlı altı kelimeyi soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bulmanızı gerektiriyor. Tamamını bulanlar süper zeka kategorisine girecek kadar yetenekli kabul ediliyor.

22.07.2023 15:11 - Son Güncelleme: 22.07.2023 15:11
Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3’ü 40 saniyenin altında çözebilir

Kelime oyunları konsantrasyonu artırmanın ve gözlem becerilerini geliştirmenin keyifli bir yolu olarak biliniyor. Bu kelime arama bulmacasının amacı ne kadar sürede gizli kelimeleri bulup bulmayacağınız test etmek olacak. Hadi hemen zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmek için bu kelime arama bulmacasını çözmeye başlayın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3’ü 40 saniyenin altında çözebilir

40 SANİYEDE 6 KELİMEYİ BUL

Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri ararken yukarıdan aşağıya ve sağdan sola inceleyerek anlamlı kelimeler aramaktır.

Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3’ü 40 saniyenin altında çözebilir

Kelime arama bulmacaları, gözlem becerilerini test etmenin yanı sıra bir bireyin zekasını da test edebilir.

Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3’ü 40 saniyenin altında çözebilir

Yukarıda paylaşılan resimde 6 farklı kelime yer almaktadır.

Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin? Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3’ü 40 saniyenin altında çözebilir

Bulmacada harf dizilimleri bir şekilde birleşerek 7 anlamlı kelime oluşturuyor ve zor olan kısım, bu ızgaradan 6 kelimeyi 40 saniye içinde bulmak.

SON DAKİKA