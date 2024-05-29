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Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu! Türkiye'nin il il taraftar haritası çıktı!

Türkiye'de futbol, sadece bir spor dalı olmanın ötesinde, derin sosyal ve kültürel kökleri olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daha iyi anlamak için gerçekleştirilen geniş çaplı bir anket, Türkiye'nin futbol haritasını çizdi ve 50 bine yakın futbolseverin görüşlerine yer verdi. Araştırma, Türkiye'nin 81 ilini kapsayarak taraftarlık tercihlerinden sosyo-kültürel eğilimlere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:08 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:01
Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu! Türkiye’nin il il taraftar haritası çıktı! 1

Futbolseverlerin taraftarlık tercihleri sosyo-kültürel alışkanlıkları ve dijital eğilimleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma Türkiye'de futbolun ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu araştırma futbolun sadece bir spor etkinliği olmadığını aynı zamanda toplumun bir parçası haline geldiğini vurguluyor.

Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu! Türkiye’nin il il taraftar haritası çıktı! 2

Anket sonuçları, Galatasaray'ın Türkiye genelinde en çok desteklenen takım olduğunu ortaya koydu.

Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu! Türkiye’nin il il taraftar haritası çıktı! 3

81 ilin 60'ında birincilik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, taraftar sayısında liderliği elinde bulunduruyor. Onu, 17 ilde birincilikle Fenerbahçe takip ediyor.

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