Hangi şehir hangi takımı tutuyor belli oldu! Türkiye'nin il il taraftar haritası çıktı!

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Futbolseverlerin taraftarlık tercihleri sosyo-kültürel alışkanlıkları ve dijital eğilimleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma Türkiye'de futbolun ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu araştırma futbolun sadece bir spor etkinliği olmadığını aynı zamanda toplumun bir parçası haline geldiğini vurguluyor.