Hangi KYK yurtları boşaltılıyor İL İLÇE TAM LİSTESİ! Son dakika Türkiye KYK yurt kapasiteleri, kontenjanları, sayıları! YURTLAR BOŞALTILACAK MI, NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş KYK kararı duyurusu! Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Erdoğan, yaz mevsimine kadar, üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini açıklayarak, KYK yurtlarının depremzedelere açıldığını belirtti. Bununla birlikte 'Yurtlar boşaltılacak mı, ne zaman? Hangi KYK yurtları boşaltılıyor İL İLÇE TAM LİSTESİ belli oldu mu?' şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte son dakika açıklamalar, Türkiye KYK yurt kapasiteleri, kontenjanlarıi sayıları!
Üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla okullar bir süredir tatildi. Öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş karar duyuruldu. Erdoğan, ''Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz." dedi. Peki YURTLAR BOŞALTILACAK MI, NE ZAMAN? Hangi KYK yurtları boşaltılıyor İL İLÇE TAM LİSTESİ! Son dakika Türkiye KYK yurt kapasiteleri, kontenjanları, sayıları!
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ EDİLDİ, ONLİNE EĞİTİME Mİ GEÇİLDİ?
Son dakika haberi... 81 ilde üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." açıklamasında bulundu.
Ülke genelinde KYK yurtlarının depremzede vatandaşlara açılacağını belirten Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar uzaktan eğitime geçtiğini açıkladı.
YURTLAR BOŞALTILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
'ERZİNCAN DEPREMİNDEN ÇOK DAHA YIKICI BİR AFET'
''Pazartesi günü yaşadığımız 7,7, ardından 7,6 şiddetindeki deprem felaketinden etkilenen illerimizden bir tanesi de Diyarbakır'dı. Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 Depremi'nden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan Depremi'nden de çok daha geniş alanda ve çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır.
Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir. Art arda meydana gelen bu iki depremin kendileri bir yana, artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır.