Hangi KYK yurtları boşaltılıyor İL İLÇE TAM LİSTESİ! Son dakika Türkiye KYK yurt kapasiteleri, kontenjanları, sayıları! YURTLAR BOŞALTILACAK MI, NE ZAMAN?

YURTLAR BOŞALTILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

'ERZİNCAN DEPREMİNDEN ÇOK DAHA YIKICI BİR AFET'

''Pazartesi günü yaşadığımız 7,7, ardından 7,6 şiddetindeki deprem felaketinden etkilenen illerimizden bir tanesi de Diyarbakır'dı. Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 Depremi'nden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan Depremi'nden de çok daha geniş alanda ve çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır.