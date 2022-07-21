Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

Kamu bankaları maaş müşterileri bağlamında harekete geçti! Artan nakit gereksinimleri için düşük faizli ve makul geri ödeme seçeneklerine sahip nakit takviyeleri hesaplara basitçe aktarılabilecek. Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank, çoğu kesimden vatandaşın rahatlıkla kredi kullanmasını sağlayacak. Öte yandan çoğu özel banka doğrultusundan da benzer avantajlı tüketici kredileri duyurulmaya başladı. Peki, en makul tüketici kredisi hangi bankada? İşte kamu bankaları tüketici kredisi fırsatları…