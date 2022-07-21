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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankası doğrultusundan bilhassa dar gelir grubunda yer alan ve nakit gereksinimi çeken vatandaşlara yönelik finansman desteği sunuluyor. Avantajlı oranlardan yararlanarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredileriyle nakit problemini çözüme ulaştırmak isteyenler bu kredileri tercih etmeye devam ediyor.

takvim.com.tr
21.07.2022 08:57 - Son Güncelleme: 21.07.2022 08:57
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

Kamu bankaları maaş müşterileri bağlamında harekete geçti! Artan nakit gereksinimleri için düşük faizli ve makul geri ödeme seçeneklerine sahip nakit takviyeleri hesaplara basitçe aktarılabilecek. Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank, çoğu kesimden vatandaşın rahatlıkla kredi kullanmasını sağlayacak. Öte yandan çoğu özel banka doğrultusundan da benzer avantajlı tüketici kredileri duyurulmaya başladı. Peki, en makul tüketici kredisi hangi bankada? İşte kamu bankaları tüketici kredisi fırsatları…

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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel Kredi

Maaşını Halkbank'tan alan vatandaşlara 20 bin liraya kadar nakit desteği veriliyor. 36 ay vade olanağı ile yayılan kredi, %1,55 faiz oranları ile makul taksit üstünlükleri ile ödenebiliyor.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

Birçok değişik kesimden vatandaşın yararlanabildiği kredi kapsamında tercih edilecek nakit miktarına göre değişik oranlarda ödeme yapılacak.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

20.000 TL kredi tutarı amacıyla 36 ay vadede aylık 776,80 TL taksit oranları belirlenmiştir.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaş müşterilerine ödemelere başladı! 20 bin ve 40 bin TL anında hesapta!

Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Paketi!

Ziraat Bankası yalnızca nakit gereksinimleri bağlamında değil, maaşını bankadan alan bütün çalışanların konut gereksinimleri amacıyla de makul finansman desteği sağlamaktadır.

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