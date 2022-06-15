Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 25, 75 ve 100 bin TL çekersek ne kadar öderiz? Güncellemeye gidildi
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden etkilenen sektörlerden birisi olan otomotiv sektörü, ikinci el ve sıfır kilometre araçların fahiş fiyatlara yükseltti. Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak üzerine hayaller kuran ancak yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlara ise kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ikinci el taşıt kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
15.06.2022 11:03 - Son Güncelleme: 15.06.2022 11:03
Vakıfbank İkinci El Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama Tabloları
Vakıfbank haziran ayı ikinci el taşıt kredisi kampanyası örnek hesaplama tabloları yayınlandı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 25 bin TL
- Vade sayısı: 48 ay
- Faiz oranı: Yüzde 1,59
- Kredi tahsis ücreti: 125 TL
- Aylık taksit tutarı: 799,86 TL