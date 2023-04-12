RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

Halıdaki lekelere veda etme vakti geldi. Tek seferde yeni alınmış gibi yapacak formülle karşınızdayız. İşte halıdaki tüm lekeleri söküp alan o formül.

takvim.com.tr
12.04.2023 11:20 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:20
Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

Halınız leke olduysa sakın endişelenmeyin. Pas, yağ, çay ve birçok leke için en kolay yöntemi sizler için derledik. 5 dakika içerisinde halınızın yüzeyinden adeta uçup gidecek. Peki, nasıl? İşte halıdaki lekeleri en iyi çıkaran o sihirli formül...

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Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

İLK ADIM

SOĞUK SU + SİRKE

2 bardak su ve 2 bardak sirkeyi bir kabın içinde karıştırın. Bu şekilde bir kenarda bekletin.

Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

İKİNCİ ADIM

KABARTMA TOZU VE SİRKE

Kabartma tozunuzu küçük bir kaseye ekleyin. Ardından beyaz sirkenizi ekleyin. Küçük ila orta büyüklükte bir leke için, 1 yemek kaşığı sirke ile 3 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Malzemeleri bir macun haline getirin.

Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

Halıya yayamayacak kadar kalın olmayan, ancak hemen emilecek kadar da akıcı olmayan bir macun hedefleyin.

Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

Macunu nemli bir bez veya süngerle halıya bastırın. Ovalamayın, çünkü bu çay lekesini liflerin daha derinlerine itebilir.

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