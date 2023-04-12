Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!

Halınız leke olduysa sakın endişelenmeyin. Pas, yağ, çay ve birçok leke için en kolay yöntemi sizler için derledik. 5 dakika içerisinde halınızın yüzeyinden adeta uçup gidecek. Peki, nasıl? İşte halıdaki lekeleri en iyi çıkaran o sihirli formül...