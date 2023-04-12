Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül... 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor!
Halıdaki lekelere veda etme vakti geldi. Tek seferde yeni alınmış gibi yapacak formülle karşınızdayız. İşte halıdaki tüm lekeleri söküp alan o formül.
12.04.2023 11:20 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:20
Halınız leke olduysa sakın endişelenmeyin. Pas, yağ, çay ve birçok leke için en kolay yöntemi sizler için derledik. 5 dakika içerisinde halınızın yüzeyinden adeta uçup gidecek. Peki, nasıl? İşte halıdaki lekeleri en iyi çıkaran o sihirli formül...
Macunu nemli bir bez veya süngerle halıya bastırın. Ovalamayın, çünkü bu çay lekesini liflerin daha derinlerine itebilir.