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Haberler Trend MEB-YÖK son dakika açıklamalar! Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023?

MEB-YÖK son dakika açıklamalar! Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023?

Okulların ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de tatil 2 haftaya uzatıldı mı 2023? Üniversiteler ne zaman açılacak? Haftaya okullar tatil mi? İşte MEB-YÖK son dakika açıklamalar!

takvim.com.tr
09.02.2023 09:32 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:32
Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir’de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023? MEB-YÖK son dakika açıklamalar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm illerde okulların 1 hafta tatil edildiğini açıklamıştı. Ardından deprem bölgelerinde tatilin 2 haftaya uzatıldığı açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "İstanbul, Ankara, İzmir'de tatil uzatıldı mı 2023? Üniversiteler tatil mi, ne zamana kadar tatil edildi?" soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

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Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir’de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023? MEB-YÖK son dakika açıklamalar!

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir’de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023? MEB-YÖK son dakika açıklamalar!

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor.

Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir’de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023? MEB-YÖK son dakika açıklamalar!

Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır) okulların 2 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Haftaya okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir’de okul tatili 2 hafta uzatıldı mı 2023? MEB-YÖK son dakika açıklamalar!

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak. Diğer illerde ise 13 Şubat Pazartesi günü derslerin başlaması bekleniyor.

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